«Violentata dall'età di tre anni», padre a processo

TAURISANO – Violenza sessuale aggravata e continuata. E' questa l’accusa nei confronti di un padre di Taurisano, accusato di aver molestato la figlioletta di tre anni, obbligandola anche a consumare rapporti sessuali. A denunciare l'uomo è stata la madre della piccola che ha allerato anche i servizi sociali del paese. In particolare, i sospetti si sono soffermati su alcuni comportamenti anomali della bambina che lamentava strani dolori e faceva disegni sospetti. Poi la confessione alla madre. L'incubo per la piccola sarebbe andato avanti per circa due anni. Fino al dicembre del 2016. La donna ha così deciso di trascinare il padre in tribunale. Lei e le due figlie si sono costituite parte civile con una richiesta risarcitoria di 500mila euro.

Difeso dagli avvocati Silvio Caroli e Ada Alibrando, il padre è pronto a comparire in aula dal primo aprile.

