Violenta aggressione durante la festa, pestato a sangue un giovane

Lo hanno avvicinato, lo hanno convinto a seguirli e poi una volta raggiunto un luogo isolato di via Caponi, a San Cesario, bloccato in un vicoletto chiuso, lo hanno pestato a sangue. Si sono scagliati in due contro un giovane del posto la scorsa notte, intorno all’una. Hanno impugnato un grosso ramo e lo hanno picchiato forte, e con violenza estrema lasciandolo quasi esanime a terra. Lo hanno trovato così, avvertiti da alcuni passanti che stavano partecipando alla festa patronale, i carabinieri del posto che hanno avvicinato l’uomo e lo hanno convinto a salire a bordo dell’ambulanza del 118 e a farsi medicare presso il Vito Fazzi. Ferite al volto e quattro denti saltati, il risultato di un'aggressione che non trova ancora una spiegazione e sulla quale stanno indagando i militari della locale stazione e i carabinieri della Compagnia di Lecce che non hanno ancora individuato i responsabili. Si cercano testimoni, ma soprattutto elementi che possano essere utili alla loro identificazione, per capire se siamo persone già note alle forze dell’ordine, in che rapporti erano con il ferito e quali siano le reali motivazioni dell’aggressione. Consumata a poche centinaia di metri dal centro cittadino, immerso in un clima festaiolo.