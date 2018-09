Vino, primi in Italia nonostante il maltempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una buona notizia, intanto, c'è: nel 2018 la Puglia torna, dopo essere stata detronizzata per qualche anno dal Veneto, la regione vitivinicola più produttiva, con 11,9 milioni di ettolitri. Precedendo appunto il Veneto (10,3 milioni di ettolitri), l'Emilia Romagna (7,8) e la Sicilia (5,8): regioni che tutte insieme produrranno circa 36 milioni di ettolitri, ossia circa il 65% di tutto il vino italiano. Il dato è stato diffuso ieri da Assoenologi, e si tratta di una fotografia al 31 agosto scorso, dunque a raccolta complessiva avvenuta del 15 per cento di tutte le uve italiane: potrebbe quindi essere corretto nelle prossime settimane, soprattutto se il meteo ci metterà uno zampino cattivo. Come ha già fatto, soprattutto nel Salento, nella seconda metà di agosto, falcidiando vigneti e produzioni con bombe d'acqua, grandine e trombe d'aria. E poi l'aumento produttivo dell'annata 2018, bisogna ricordare anche questo, consisterà sì per la Puglia in un tendenziale più 20 per cento, ma rispetto al 2017: annata tra le più scarse degli ultimi cinquant'anni, dice ancora Assoenologi. La speranza diffusa è insomma quella di non essere di fronte a una vittoria di Pirro.Le stime provvisorie di Assoenologi si basano peraltro sulla situazione riscontrata dagli esperti delle diciassette sedi periferiche dell'associazione tra la seconda e la terza settimana di agosto, vale a dire quando la quasi totalità dell'uva era ancora sulle piante. Se i mesi di settembre e ottobre decorreranno positivamente, soprattutto nell'Italia centro-meridionale, le stime qui riportate potranno essere confermate, avverte il rapporto Assoenologi. Una parola definitiva, insomma, potrà essere detta solo a fine ottobre, quando la vendemmia sarà conclusa in tutta Italia e l'uva sarà al sicuro nelle cantine. Sarebbe stata un'annata eccezionale, quasi storica per la Puglia, se non fosse stato per il maltempo, ammette Massimiliano Apollonio, presidente di Assoenologi di Puglia, Basilicata e Calabria. Invece sarà solo buona, e soprattutto grazie al nord della Puglia, dove il maltempo ha infierito meno e la produzione compenserà in qualche modo il calo della zona jonico-salentina flagellata dal meteo. Sarà un'annata, insomma, a macchia di leopardo. E per avere il top ci vorrà grande lavoro in cantina, a dispetto di una tendenza ormai generale che vede sempre più la qualità delle uve costruita in campagna, grazie alla sempre più stretta collaborazione tra agronomi ed enologi.uPuglia seconda invece nell'avvio delle operazioni di vendemmia dopo la Sicilia (che ha iniziato nell'ultima settimana di luglio), ovvero nella prima decade di agosto, mese in cui, nella maggior parte delle regioni italiane, sono avvenute le operazioni di raccolta per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon). In tutta la penisola si è riscontrato un ritardo dell'inizio delle operazioni vendemmiali variabili tra i 7 ai 10 giorni rispetto allo scorso anno, ma in linea rispetto ad un'annata normale. Facendo insomma i debiti scongiuri, quella 2018 passerà alla storia come un'annata produttiva abbondante, superiore di circa 10 milioni di ettolitri al dato 2017: con 55,8 milioni di ettolitri il 2018 si collocherà insomma al secondo posto nella produzione degli ultimi vent'anni. Bisogna infatti risalire al 1999 per riscontrare un quantitativo maggiore: 58,1 milioni di ettolitri.In Puglia, si diceva, si attende un aumento quantitativo del 20 per cento rispetto al 2017, con una previsione stimata di 11 milioni e 920mila ettolitri a fronte dei 9 milioni e 934mila registrati l'anno scorso. Una produzione comunque in crescita, considerando che quella media dal 2008 al 2017 è stata di 6 milioni e 999mila ettolitri e quella dal 2013 al 2017, sempre media, di 7 milioni e 768mila ettolitri. Merito di un inverno abbastanza mite, con scarsa umidità a favorire le fasi vegetative della vite; poi, in primavera e ad inizio estate, sono arrivati i temporali - soprattutto in Valle d'Itria e nel nord del Tavoliere, spiega Assoenologi - e nel Salento anche nella seconda parte di agosto. Il che ha comportato un ritardo nella raccolta di circa una settimana rispetto alla norma.Le prime ad essere vendemmiate sono state le uve base spumante (Chardonnay, Sauvignon e Pinot) nella prima decade di agosto; poi è toccato alle uve bianche autoctone, ovvero Verdeca, Fiano, Bianco d'Alessano e Bombino. Anche le uve rosse tardive come Nero di Troia, Susumaniello, Aglianico e Bombino Nero subiranno ritardi nella raccolta; a questo va aggiunto lo scirocco che, mantenendo l'umido sulle foglie delle viti, ha provocato qui e lì malattie fungine, e che i continui acquazzoni pomeridiani non hanno permesso una maturazione ottimale delle uve in tutte le zone della Puglia: Una situazione quindi non semplice per le uve di Primitivo e Negroamaro, il cui inizio di raccolta è previsto nella prima settimana di settembre, conclude Assoenologi a proposito della Puglia. Dal punto di vista qualitativo molto dipenderà quindi dall'andamento climatico del mese di settembre. Giove Pluvio, abbi pietà.