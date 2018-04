Vino adulterato con lo zucchero: nei guai due imprenditori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zucchero di origine serba e slovena immesso nel mercato nazionale e rivenduto in nero ad aziende del settore vitivinicolo con l’obiettivo di adulterare il vino: è la maxi frode scoperta dalla Procura di Napoli Nord in a collaborazione della Guardia di Finanza di Caserta che ha colpito anche due aziende salentine. Gli imprenditori finiti nei guai sono Antonio Ilario De Pirro, 50 anni di Nardò, e Antonio Rocco Chetta, 64 anni di Lecce.“Sono 9 le persone verso le quali è stata disposta un’ordinanza con misure cautelari: in 4 gli arresti domiciliari e in altri 5 l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Trentasei le persone indagate, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere, frode nell’esercizio di commercio, vendita di sostanza alimentari non genuine, falsità in registri e notificazioni, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio.Il sequestro preventivo di beni immobili, rapporti finanziari e partecipazioni societarie supera i 12 milioni di euro.