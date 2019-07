Vino adulterato, blitz dei Nas: 11 arresti. Sigilli a sei aziende vitivinicole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' di uncidi arresti e sei aziende sequestrate il bilancio della maxi operazione che, dalle prime ore di questa mattina, tiene impegnato il gruppo carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli. A Lecce la Procura ha incaricato i Nas.La vasta operazione chiude l’indagine denominata “Ghost Wine”, che prevede l’esecuzione di ordinanze di misure cautelari restrittive e di sequestri preventivi, con l’impiego di oltre 200 militari del Gruppo carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli, di unità dell’Arma territoriale e circa 90 appartenenti all’Unità Centrale Investigativa dell’ICQRF.L’operazione, condotta dal Nas di Lecce e dall’Icqrf, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’arresto di 11 persone, e al sequestro di 6 aziende vinicole.I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per oggi alle 10.30, presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce.