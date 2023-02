Superenalotto, sfiorato il sei: dieci fortunati portano a casa quasi 130mila euro

Giocata superfortunata: sfiorato il 6 al Superenalotto presso il Bar Caffetteria Martinucci di Santa Maria di Leuca. Vinta la ragguardevole cifra di 129mila euro, ma avrebbero potuto essere 370 milioni di euro se solo fosse uscito anche il numero 67.

Il sistema



La dea bendata ha baciato il Salento e dieci salentini. Il sistema vincente, a 10 quote, è costato 54 euro in tutto e ha portato ad una vincita totale di 129.145,66 euro con due 5, cinque 4 e 3 realizzati. In pratica, i 10 fortunati, con una una giocata da 54 euro e una puntata individuale di 5 euro e 40 centesimi si sono portati a casa circa 13mila euro a testa.