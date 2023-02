Il 10eLotto premia il Salento: centrato un 9 oro da 50mila euro. Ecco dove

Inizio d'anno fortunato per i giocatori del 10eLotto. La dea bendata infatti si è fermata a Novoli, precisamente nella Tabaccheria Spada situata lungo la centralissima via Sant'Antonio Abate, regalando appunto una bella vincita di ben 50mila euro. Il fortunato vincitore ha centrato un 9 oro.

Sempre la stessa lotteria, ha premiato la Puglia, dove si sono registrate vincite per un totale di 65mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito ben 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 367,3 milioni dall’inizio dell’anno. Oltre a Novoli un'altra vincita allo stesso gioco è stata registrata ad Ostuni.