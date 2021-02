Una villa messa all'asta per insolvenza del mutuo è andata completamente distrutta questa notte a Cutrofiano. Intorno alle 2 una bombola del gas è esplosa devastando l'immobile al cui interno non c'era più alcuno arredo. Proprio a causa dell'assenza di arredi che giustificassero la presenza di una bombola ora si indaga per stabilire se la matrice dell'episodio sia dolosa.

