Vigili del fuoco bloccati dai tavolini del centro storico

Bloccato dai tavolini della movida. E' accaduto poco dopo mezzogiorno su via Palmieri, nel centro storico di Lecce.Un mezzo dei vigili del fuoco ha dovuto effettuare lunghissime manovre, per riuscire a passare nella strettoia in cui la strada si è trasformata per la sistemazione di ombrelloni e tavolini destinati a clienti di un locale e turisti.La stessa scena alla quale si è assistito pochi giorni fa a Gallipoli, anche se in quel caso a bloccare il passaggio del mezzo di soccorso era l'auto in divieto di sosta, ma sempre nel centro storico, della città ionica.