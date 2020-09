Invia video hot a una ragazzina, poi su Facebook le chiede un incontro: lei si presenta con i genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha adescato una ragazzina su Facebook, facendole apertamente avances sessuali e inviandole materale video e audio pornografico. Ma quando ha tentato di organizzare un incontro con lei, la ragazzina si è presentata all'appuntamento con i genitori. Nei guai un uomo del posto, denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Parabita , nel Salento, intervenuti dopo la chiamata dei genitori della ragazzina.I militari erano impegnati in un servizio di controllo e pattugliamento del territorio per il rispetto delle misure di prevenzione del Covid-19, quando sono stati raggiunti dalla telefonata di aiuto. La piccola, tuttavia, è stata scaltra e intelligente: quando ha capito che quell'"amico virtuale" aveva scopi precisi, si è rivolta ai suoi genitori e ha chiesto la loro protezione e collaborazione.