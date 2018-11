Video hard in rete, il datore di lavoro ci ripensa: «Non sarà licenziata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine un risvolto positivo è arrivato: la donna non perderà il suo posto di lavoro per una colpa non sua. Il datore di lavoro della ragazza, finita al centro del polverone per un video hot girato anni col fidanzato e finito in rete a sua insaputa , ha infatti deciso di non licenziarla e già da oggi lei è tornata dietro al bancone del bar del centro sportivo in cui lavorava.La decisione di allontanare la ragazza non era stata dettata da altro se non dall'imbarazzo, visto che a quanto pare il video - diventato virale - aveva spinto i clienti a commenti e risatine fuori luogo. Ma per fortuna finalmente la donna potrà contare sulla solidarietà dei colleghi per superare la bufera social in cui è caduta col compagno a causa di un gesto poco nobile da parte di una mano per ora anonima.