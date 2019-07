Viale Università, niente rotatoria Arriva la segnaletica anti-caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio al progetto per la rotatoria del bar Rosso e Nero. Palazzo Carafa manda in soffitta il piano per la realizzazione della rotonda tra viale Gallipoli e viale dell'Università e prova a combattere il caos nei pressi dell'incrocio mettendo ordine alla segnaletica. La determina dirigenziale, pubblicata dal Settore Traffico e Mobilità, avvia l'iter per l'adeguamento dell'intersezione stradale affidando alla ditta De Luca Salvatore srl l'incarico di risistemare i segnali orizzontali e verticali.Come anticipato qualche settimana fa dall'assessore Marco De Matteis in una intervista a Quotidiano, il Comune punta così a limitare i disagi nei pressi dell'incrocio, famoso per via del caos giornaliero e del far west di auto, apportando delle importanti modifiche alla viabilità: vietata la svolta a sinistra su viale Gallipoli per le auto in arrivo da viale Università.«Dopo aver studiato e valutato tutte le soluzioni, al fine di meglio disciplinare il traffico veicolare, abbiamo deciso di non realizzare la rotonda - ha spiegato il dirigente al Traffico Fernando Bonocuore -. Abbiamo redatto un progetto sperimentale di variazione alla circolazione veicolare. L'adeguamento partirà nel giro di dieci giorni».I lavori sono stati affidati tramite trattativa diretta, con procedura Mepa, alla ditta De Luca Salvatore srl e prevedono una fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e orizzontale con l'utilizzo di pali e cordoli di delimitazione e la rimozione dei segnali stradali e ormai obsoleti o non in sintonia con la nuova organizzazione dell'incrocio per un costo totale di 7.600 euro (iva esclusa). Così come si legge nella determina, le operazioni dovranno essere portate a termine con estrema urgenza anche per l'aumentato volume di traffico veicolare in periodo estivo che deve essere gestito con rapidità e tempestività.Una volta eliminati i semafori lampeggianti e sistemata la segnaletica, per gli automobilisti ci saranno delle novità. Chi arriverà da viale Università, infatti, non potrà svoltare a sinistra in direzione viale Gallipoli. Le auto dovranno proseguire obbligatoriamente su via De Jacobis, girare a sinistra su via Luigi Cadorna e poi ancora su via Armando Diaz. In questo modo i veicoli potranno dirigersi nuovamente verso l'incrocio del bar Rosso e Nero ed eventualmente svoltare a destra per viale Gallipoli. La svolta a sinistra, da viale Università a viale Gallipoli, sarà consentita solo agli autobus.Le auto in arrivo da via Armando Diaz, potranno svoltare a sinistra per via De Jacobis, dove sarà posizionato un segnale di stop. «L'idea di fondo è quella di sfruttare il palazzo tra via De Jacobis e via Armando Diaz, come se fosse una vera e propria rotatoria - ha spiegato il dirigente -. È un progetto sperimentale. In questi mesi l'ufficio effettuerà una analisi dettagliata per monitorare il traffico della zona».Palazzo Carafa, quindi, ci ripensa e dice addio alla rotonda del bar Rosso e Nero, un cantiere atteso da tempo e i cui lavori, così come annunciato dal Comune, sarebbero dovuti partire già alla fine dello scorso anno. «Abbiamo valutato con attenzione tutte le ipotesi - ha aggiunto Bonocuore -. Non ci sono le distanze adeguate e gli spazi idonei per realizzare una rotonda nei pressi di quel particolare incrocio su cui si affacciano ben tre strade importanti e trafficate. Avremmo dovuto restringere le carreggiate in maniera pericolosa e quindi la rotatoria avrebbe portato solo disagi. Questi interventi sono realizzabili in poco tempo e con una spesa minima ma potrebbero portare fin da subito dei vantaggi alla viabilità».