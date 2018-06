Lavori Aqp da oggi: code e caos in viale Cavallotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Code e caos in centro in viale Cavallotti: un lunedì nero per il traffico in centro a causa dei lavori dell'Acquedotto Pugliese che sono partiti oggi e proseguiranno per tutta l'estate. Viale Cavalotti era diventata a doppio senso di marcia appena due settimane fa.Le ruspe sono al lavoro dall'alba per alcuni interventi sulla rete fognaria ed è stato interdetto il traffico all'altezza dell'incrocio di via Costa in corrispondenza della Villa comunale. Le auto provenienti da viale Otranto (direzione viale De Pietro) vengono indirizzate nella corsia più esterna per alcune decine di metri, ma tanto è bastato per provocare una serie di disagi in un punto della città - a pochi metri dalla scuola Cesare Battisti - dove il flusso di auto è molto alto soprattutto nelle ore di punta. Con l'inevitabile rabbia da parte degli automobilisti e con le code formatesi anche in molte delle strade attigue tra lo stesso viale Cavallotti e la zona di piazza Mazzini. I lavori, secondo diversi step, continueranno nelle prossime settimane a ritroso, in direzione viale Marconi e riguarderanno tutto viale Cavallotti. Termine ultimo: il 31 agosto. Ritardi permettendo.