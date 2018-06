Viale Cavallotti, «Doppio turno per accorciare i tempi del cantiere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viale Cavallotti, l’amministrazione spinge sull’acceleratore e garantisce tempi brevi per il termine dei cantieri. L’impresa effettuerà il doppio turno di lavori, la mattina e il pomeriggio.Il sindaco Carlo Salvemini ha strappato l’impegno all’impresa che si sta occupando dei lavori per conto di Acquedotto Pugliese impegnato, fino al 30 agosto, nei lavori per il risanamento delle reti fognarie lungo via San Francesco D’Assisi e viale Cavallotti. Cantieri che hanno creato non pochi disagi alla circolazione, almeno in questa prima settimana e accompagnati da non poche polemiche che hanno visto protagonisti non solo l’opposizione di Palazzo Carafa ma anche automobilisti e commercianti che hanno attività nella zona. Una settimana prima dei lavori di Aqp infatti proprio via Francesco d’Assisi e viale Cavallotti erano state interessate da un’inversione di marcia, scelta che secondo l’opposizione di Palazzo Carafa doveva essere rinviata in vista dei cantieri che dureranno tutta l’estate.L’amministrazione comunale va avanti e prova a ridurre i tempi dei lavori.«Ho sentito l’ingegnere Stendardo di Acquedotto Pugliese - ha spiegato ieri in un post il sindaco Carlo Salvemini - chiedendo di intensificare i lavori su via Cavallotti e ridurre i tempi di esecuzione degli stessi, considerata la crucialità dell’area di cantiere ai fini della circolazione stradale e i disagi che inevitabilmente procura alla cittadinanza - spiega - . L’impegno assunto è quello di garantire - grazie all’impresa incaricata - il doppio turno dal lunedì al venerdì». Dunque doppi turni, per tutta la settimana, che dovrebbero ridurre i tempi di intervento previsti da calendario.Attualmente il cantiere, fino al 23 luglio, riguarda via San Francesco D’Assisi, corsia esterna, da via Costa a via Imperatore Adriano. Successivamente, dal 24 giugno, si passerà su viale Cavallotti, corsia esterna, da via Trinchese a via Costa; dal 5 luglio al 20 luglio, via Cavallotti, corsia esterna, da via 47° Reggimento Fanteria a via Trinchese; dal 21 luglio al 20 agosto, da viale Cavalotti, corsia esterna, da viale Marconi a via 47° Reggimento Fanteria. Nel frattempo è stata sistemata la segnaletica verticale per indicare le deviazioni necessarie per evitare l’ingorgo sulla strada e raggiungere i punti nevralgici della città. Cantieri a step come già aveva annunciato l’amministrazione comunale cercando di evitare il più possibile i disagi alla circolazione vista la necessità di effettuare interventi assenti da circa 50 anni.«Andiamo avanti, facendo in fretta ma bene», ha concluso il sindaco.