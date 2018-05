Viale Cavallotti a doppio senso: si parte domani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conto alla rovescia per la rivoluzione della viabilità a ridosso del centro storico. Da domani si cambia: e via Cavallotti sarà percorribile a doppio senso di marcia. Gli ultimi interventi in tema di segnaletica saranno effettuati ancora tra stasera e domani.Dalle 23 di questa sera e le 13 di domani (31 maggio) infatti, sulla corsia interna di via Cavallotti sarà divieto di sosta con rimozione (ordinanza dirigenziale n. 832 del 24 maggio), poi entrerà in vigore la nuova circolazione. Terminati i lavori della rotatoria di piazza Garibaldi infatti, quella antistante la villa comunale e la segnaletica verticale e orizzontale, sarà invertito il senso di marcia nella corsia interna adiacente alla villa consentendo così a chi proviene da viale De Pietro di svoltare a sinistra in via Cavallotti o a destra in via XXV Luglio. Una scelta che metterà a disposizione dell’utenza una seconda arteria - in aggiunta a viale XXV Luglio - per raggiungere, provenendo da viale De Pietro (zona Tribunale), il centro della città verso viale Marconi. Una viabilità attiva in città fino a metà degli anni ‘80 e che punta ad alleggerire il traffico su via XXV Luglio, arteria che costeggia il centro storico.Cosa potrà fare un automobilista dunque? Gli automobilisti che provengono da viale De Pietro - in ingresso in città - potranno proseguire a destra su via XXV Luglio, come accade ora, oppure risalire lungo via San Francesco d’Assisi e quindi imboccare via Cavallotti (corsia interna) per raggiungere viale Marconi. Una scelta funzionale, come detto in passato, alla modifica della viabilità cittadina e attesa da tempo, ma che - soprattutto - prepara la viabilità anche alla prossima apertura del parcheggio ex Enel e della futura realizzazione del parcheggio interrato nell’area dell’ex Caserma Massa. L’inversione di marcia su via Cavallotti infatti consentirà di ritornare su viale De Pietro per entrare nell’ex Enel parcheggiare l’auto e raggiungere a piedi o con i mezzi pubblici il centro storico oppure raggiungere facilmente il parcheggio dell’ex Massa (percorrendo appunto via Cavallotti in senso contrario). E, in caso di manifestazioni in caso di manifestazioni di protesta davanti alla Prefettura evitare il blocco del traffico nei pressi di piazza del Bastione, perché ci sarà la possibilità di far defluire il traffico su via Cavallotti senza necessariamente svoltare su via XXV Luglio.Propedeutico alla variazione della mobilità anche la conclusione dei lavori della rotatoria all’incrocio tra viale De Pietro e via San Francesco d’Assisi, oltre alla conclusione dei lavori di sistemazione dell’incrocio semaforico tra via San Francesco d’Assisi e via Costa.Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha avviato un periodo di sperimentazione invertendo - successivamente in maniera definitiva - il senso di marcia in viale Marconi nel tratto compreso tra viale Lo Re e viale Otranto e che ha rappresentato (non senza polemiche) l’anticamera della nuova circolazione in via Cavallotti.