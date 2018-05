Via Trinchese, crollano calcinacci. Vigili del fuoco sul posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigili del fuoco e polizia municipale in via Trinchese. Dal primo piano di un palazzo infatti sono venuti giù calcinacci fortunatamente senza alcun danno a cose o persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al fine di mettere in sicurezza la facciata del palazzo da cui si sono staccati alcuni pezzi di pietra. A delimitare la zona per consentire ai pedoni di passare i vigili urbani accorsi sul posto.