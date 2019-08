Via Taranto e viale Lo Re: tornano i cantieri in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passata la festa del santo patrono, riaprono i cantieri in città. Domani il via a quelli per il ripristino della sede stradale dopo gli interventi per il passaggio dei cavi della fibra ottica su via Taranto e mercoledì chiude il primo tratto di viale Lo Re per la ripresa dei lavori di Aqp sulla rete fognaria, con qualche cambiamento temporaneo per la viabilità.L'inizio dei lavori su via Taranto inizialmente era stato previsto per oggi. Ma quei cartelli di divieto di sosta e fermata posizionati ai margini della sede stradale a partire dalle 7, proprio nel giorno della festa patronale, hanno da subito destato malumori da parte di commercianti e residenti «È giorno di festa, è Sant'Oronzo, e sono in tanti che arrivano per in via Taranto presso le nostre attività commerciali per acquistare anche prodotti da asporto per il pranzo in famiglia», spiega Serena Schipa, del panificio Sise di via Taranto. «Quando abbiamo visto gli operai posizionare i cartelli che indicavano l'inizio dei lavori per lunedì mattina siamo rimasti alquanto perplessi, sia noi che anche altri operatori della zona. Anche perché sono stati in molti gli automobilisti che vedendo la segnaletica di divieto di sosta ha pensato bene di andare oltre, per evitare di ricevere qualche multa. Ci sembra strano che l'amministrazione comunale abbia predisposto dei lavori nel giorno della festa patronale».E la risposta da parte del Comune non si è fatta attendere, raccogliendo l'invito dei commercianti di via Taranto a far slittare i lavori a dopo la festa. A intervenire sulla faccenda ed a venire soprattutto incontro alle esigenze degli operatori commerciali di via Taranto è stato l'assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Alessandro Delli Noci: «Nessun lavoro in via Taranto lunedì mattina; i lavori di ripristino della sede stradale dopo gli interventi per il passaggio dei cavi per la fibra ottica saranno effettuati in via Taranto a partire da martedì; non si tratta di rifacimento del manto stradale ha spiegato l'assessore - ma di interventi finalizzati al ripristino del manto stradale come già avvenuto in altre strade cittadine interessate da questo tipo di interventi». Niente lavori in via Taranto oggi, quindi, come invece era stato preannunciato dai cartelli posizionati su entrambi i lati dell'importante arteria cittadina, questi giorni ancor più frequentata visto la chiusura del centro cittadino per via della festa patronale, visto che in questa zona è possibile trovare anche numerosi parcheggi. «Lunedì i lavori di ripristino della sede stradale saranno effettuati dalla ditta incaricata nelle vie di Valesio e Di Vaste e dureranno sino a completamento degli interventi; successivamente, quindi martedì, gli operai della ditta incaricata si sposteranno su via Taranto per procedere anche lungo questa arteria stradale spiega ancora Delli Noci - al rifacimento dei tratti di asfalto interessati dai lavori di scavo per il passaggio dei cavi della fibra ottica.Da mercoledì, invece, lavori anche lungo viale Lo Re come annunciato dall''assessore alla mobilità sostenibile Marco De Matteis, che sottolinea come i tempi sostanzialmente, gli ultimi scampoli della stagione estiva siano stati concordati a fine giugno con le associazioni di categoria e le attività che ricadono in quell'area. «Mercoledì 28 agosto, così come condiviso con le associazioni di categoria e con i commercianti delle zone interessate, partiranno i lavori di Aqp dice De Matteis per il rifacimento della rete fognaria. Il primo troncone dei lavori interesserà viale Lo Re, dal cinema Massimo sino a via De Simone. La sospensione del cantiere dal 9 agosto fino a dopo Sant'Oronzo è stata fatta proprio perché c'era l'accordo preventivo di non creare disagi durante il periodo dell'estate in cui gli esercenti lavorano di più». La circolazione veicolare, quindi, sarà modificata in questo modo: le auto provenienti da via XXV Luglio e da viale Felice Cavallotti (corsia interna) potranno imboccare via Cavour, la parallela di viale Lo Re, sino a piazza Italia oppure svoltare a destra su via Brunetti per accedere, oltrepassando viale Lo Re, nel centro storico. Di conseguenza, da via Brunetti, si potrà svoltare a sinistra per proseguire su viale Lo Re fino alla rotonda o girare all'incrocio delle Marcelline per andare su via Don Minzoni o viale Otranto. La svolta su via Cavour sarà permessa anche a chi arriva da via XXV Luglio perché le rastrelliere per i motoveicoli saranno smontate, come ogni anno, per favorire il passeggio fra le bancarelle durante la festa dei santi patroni e non saranno rimontate fino alla conclusione dei lavori su viale Lo Re.