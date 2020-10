Via Montello, nel diario di Antonio "Vendetta" tutta la verità sull'omicidio di Daniele e Emanuela

Sensazione di solitudine e assenza di amore. Sarebbero questi i motivi scatenanti della furia omicida che ha portato Antonio De Marco ad uccidere a coltellate l’arbitro Daniele De Santis, 33 anni, e la fidanzata Eleonora Manta, di 30, nella loro abitazione di via Montello a Lecce.

Una rabbia crescente contro tutto e contro tutti. Frustrazione per la propria devastante solitudine interiore, per l’assenza di amore nella sua vita, anche a causa dei rifiuti ricevuti dalle ragazze che si è trasformata in una sorta di suo avatar, chiamato “Vendetta” ed ha deciso di vendicarsi contro chi gli appariva più fortunato di lui.

Questi ulteriori dettagli sul movente del duplice omicidio di via Montello emergono dagli appunti che lo stesso Antonio De Marco ha fatto ritrovare nell’appartamento dove viveva, in via Fleming. Lo ha confessato ai suoi avvocati, Andrea Starace e Giovanni Bellisario: esisteva un diario in cui Antonio appuntava tutto il suo malessere, gli stati d’animo, la rabbia che montava e che, in diverse occasioni, lui non riusciva a controllare.

Daniele, a quanto è dato sapere, sarebbe stato solo la prima delle vittime di Antonio che ormai si era trasformato in “Vendetta”. Eleonora in questa brutta storia ci è entrata quasi per caso, forse solo perché ha avuto la sfortuna, quella maledetta sera, di essere lì insieme con il suo Daniele.

Il diario è ora nelle mani della Procura e dei legali, in attesa di essere consegnato anche ai periti in quanto ormai un’analisi peritale appare indispensabile.

