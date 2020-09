Sbloccati 124 milioni: via libera al secondo lotto della Maglie-Leuca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Via libera al finanziamento del secondo lotto del collegamento Maglie-Santa Maria di Leuca. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti restituisce al territorio un’infrastruttura strategica e particolarmente attesa dalla Regione Puglia». A renderlo noto nelle scorse ore è stato il portavoce alla Camera dei deputati del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno. «I 124 milioni di euro - ha spiegato il ministro De Micheli- seguono ai 43 milioni già resi disponibili dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il progetto di riammodernamento del secondo lotto della statale 275 e consentiranno il completamento di un itinerario da elevati standard di percorribilità e sicurezza stradale oltre a ridotti tempi di percorrenza».Un percorso che, nei fatti, non attraverserà più i comuni di Lucugnano, Alessano, Montersardo e Gagliano del Capo, con evidenti benefici in termini di traffico e di abitabilità dei centri urbani. «Prende cosi’ corpo l’ipotesi progettuale concordata con i territori e delineata nella cabina di regia della Regione - prosegue Donno - Un progetto che si struttura attraverso da due lotti: il primo da 244 milioni di euro, già completamente finanziati e ad oggi in fase progettazione definitiva, e il secondo di 167 milioni di euro che completerà il corridoio adriatico Maglie-Santa Maria di Leuca». Intanto nelle scorse ore proprio dalla Puglia il ministro De Micheli ha annunciato: «In tutto 10 miliardi di investimenti per la Puglia tra ferrovie, strade, porti, aeroporti e credo che saranno mesi i prossimi nei quali avremo la possibilità di rivederci spesso per aprire una serie di cantieri». La titolare del Mit è stata protagonista a Bari di una tavola rotonda organizzata dalla Cgil e ha fatto un sopralluogo nel cantiere Rete ferroviaria Italiana per la realizzazione della variante Sud del capoluogo regionale. «In particolar modo mi preme segnalare - ha aggiunto - oltre al potenziamento della linea ferroviaria Napoli-Bari, una serie di interventi di ammodernamento e velocizzazione lungo al linea adriatica» ha poi concluso.