Via le erbacce dal fossato per le visite alle Mura

Via le erbacce dal fossato: è corsa contro il tempo in vista delle visite alle Mura Urbiche che - rimesse a nuovo, o quasi - riapriranno le porte per accogliere i primi visitatori. Si riparte da stasera con i tour guidati in un itinerario che comprende anche il castello Carlo V.Dopo la segnalazione di ieri di Quotidiano, si è mosso il Comune che sta provvedendo a ripulire l'area a ridosso della fortificazione cinquecentesca dove, a distanza da quasi un anno dalle ultime visite, l'incuria si era fatta largo contestualmente alla ripresa del cantiere. E così da ieri mattina un operaio è impegnato, con interventi di manutenzione e pulizia, proprio all'ombra del fossato: erba incolta e sterpaglie sono state estirpate rimuovendo il tappeto di verde selvatico che minava l'immagine dell'antico monumento. E che, ovviamente, non sarebbe stato certo un bel vedere per i gli appassionati d'arte e per i turisti. In queste ultime ore - la prima visita è prevista per le 18 di oggi - si cercando di completare l'operazione di pulizia.Per Mura Urbiche e castello è il debutto del primo percorso di visita gratuito: turisti e curiosi possono approfittare dei nuovi speciali open days pensati per offrire la possibilità di ammirare due dei tesori della città. Alle 18 e alle 20 tutti gli appassionati potranno fare un viaggio alla scoperta della storia e dei segreti della fortificazione cinquecentesca e dell'antico maniero, anche se restano escluse dalla visita al Carlo V ancora le prigioni, i camminamenti di ronda, i sotterranei, la chiesa di Santa Barbara e il museo della cartapesta di proprietà della Soprintendenza. Diciotto gli appuntamenti previsti per l'estate - con un massimo di 25 persone per gruppo - fino al prossimo 6 settembre con tour gestiti da una associazione temporanea di imprese di cui fanno parte gli operatori della cooperativa Theutra. Tutti i martedì e i giovedì, il sabato e la domenica alternati in ciascuna settimana.Non solo. Oltre al percorso guidato, gli amanti della storia potranno partecipare a un viaggio nel tempo nella Lecce medievale con incursioni teatrali in abiti d'epoca. Al via Un viaggio nel tempo, la serie di visite speciali organizzate dalla cooperativa di Improvvisart nel Carlo V. Gli attori della compagnia faranno rivivere alcuni dei più importanti personaggi che hanno abitato l'imponente Castello, tutti in costumi d'epoca, e condurranno i visitatori alla scoperta delle bellezze di un luogo d'eccellenza, delle sue storie e dei suoi aneddoti. Due appuntamenti in programma: oggi e domani (alle 19.30 con ingresso gratuito) turisti e visitatori potranno partecipare al viaggio nella storia guidati dagli attori che si cimenteranno in vere e proprie incursioni teatrali.