Via Diaz, auto in sosta vietata: lavori per l'asfalto bloccati

Le auto in divieto di sosta tornano a bloccare i lavori per il rifacimento dell'asfalto. Questa volta è accaduto in via Armando Diaz. Questa mattina alle 7 la ditta incaricata di riasfaltare la strada, la ditta Franco, ha dovuto chiedere l'intervento della Polizia Municipale per liberare la strada dalle auto lasciate in sosta nonostante la segnaletica di divieto che annunciava i lavori.

La ditta che non ha potuto proseguire i lavori si è vista costretta a buttare" quasi 100 quintali di asfalto che erano ancora sul camion perché non poteva essere più steso.

La polizia municipale ha provveduto a rimuovere due auto. © RIPRODUZIONE RISERVATA