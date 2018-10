Via Del Mare, la Curva Nord intitolata a Lorusso e Pezzella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La curva nord dello stadio comunale di via Del Mare sarà intitolata alla memoria dei grandi Lorusso e Pezzella. Lo ha approvato questa mattina la giunta comunale dopo una mozione presentata in Consiglio dal consigliere Gabriele Molendini. «Da leccese, da tifoso, da frequentatore della curva e da amante della pagina più bella e genuina della nostra storia calcistica è un'emozione indescrivibile che so renderà felici tutti, tifosi e non solo.Un tributo a due amatissimi calciatori, simbolo di sportività, la cui storia vogliamo resti viva nei ricordi di tutti, anche di coloro che non hanno avuto il piacere di conoscerli e di vederli in campo. Su iniziativa del consigliere Molendini organizzeremo una cerimonia pubblica di intitolazione il prossimo 2 dicembre, anniversario della scomparsa di Ciro e Michele», ha dichiarato il vice sindaco Alessandro Delli Noci.