I nonni denunciano la scomparsa di un 15enne: ritrovato dopo una settimana

Lo hanno ritrovato dopo una settima di apprensione il 15enne di Monteroni che si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce. Per il ragazzo, non nuovo a questo tipo di episodi, si sarebbe trattato di un allontanamento volontario e già in altre precedenti circostanze il giovane si era reso irreperibile per giorni, abbandonando l'abitazione di famiglia per poi rientrare dopo una prolungata assenza.Sono stati i nonni, nei giorni scorsi, a denunciare la scomparsa del nipote ai carabinieri della stazione di Monteroni. E i militari hanno poi diramato la segnalazione alle autorità competenti e agli altri organi di polizia con l'obiettivo di attivarsi per rintracciare il 15enne. È probabile che il ragazzo non si sia mosso da Monteroni, e che sia stato accolto in casa di qualche conoscente, ma dopo quasi una settimana dal suo allontanamento parenti e amici avevano iniziato a temere il peggio. Il sospiro di sollievo è arrivato oggi quando alla fine i militari lo hanno rintracciato in casa di un amico. Il ragazzo si era allontanato perché non voleva andare in comunità ed è stato trasferito presso una casa famiglia.