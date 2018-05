Via Cavallotti: nuovo senso di marcia dalle 14. Corsia interna chiusa al traffico nella mattinata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Cavallotti, scatta l’ora X. Dal primo pomeriggio di oggi la corsia interna della strada sarà percorribile in senso contrario. Si cambia, dunque, e si concretizza la rivoluzione della viabilità del centro annunciata un mese dall’amministrazione comunale e avviata, in maniera propedeutica, a marzo con l’inversione di marcia anche su viale Marconi.L’ultimo step di lavori per sistemare la segnaletica, questa mattina fino alle 13 circa. Da ieri sera alle 23,30 alle 13 di oggi - e comunque fino a fine lavori - infatti è divieto di transito e di fermata sulla corsia interna di via Cavallotti come previsto dall’ordinanza dirigenziale n. 832/18. Questa mattina dunque il lato interno di via Cavallotti non sarò percorribile. Dalle 14 in poi, invece, si darà il via alla nuova viabilità. L’ordinanza, la n. 857/18, prevede quindi l’inversione del senso di marcia di via F. Cavallotti, via San Francesco d’Assisi, via G. Garibaldi - corsie interne - con utilizzo della rotatoria all’altezza della villa comunale e viale XXV Luglio. Chi proviene da viale De Pietro in ingresso in città dunque potrà - arrivato all’altezza della rotatoria di piazza Garibaldi - proseguire a destra su via XXV Luglio oppure girare intorno alla rotatoria e risalire per via Cavallotti in direzione viale Marconi. All’incrocio con via Costa però, si troverà un semaforo che consente la svolta a sinistra per poi raggiungere via Liborio Romano (a destra). Di contro chi proviene da via Costa potrà svoltare a destra su via Cavallotti (corsia interna), proseguire su via Liborio Romano oppure girare a sinistra su via San Francesco d’Assisi per poi imboccare Imperatore Adriano.