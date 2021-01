Versò del detersivo nel bicchiere d'acqua del cliente, barista assolta

La prima sezione penale di Lecce ha assolto Roberta Florio, 25 anni, di Castrignano del Capo, dall'accusa di lesioni gravissime per aver servito detersivo per lavastoviglie a un ragazzo che era entrato nel bar dove lavorava a chiedere un bicchiere d'acqua. Il giovane era entrato nell'esercizio il 18 gennaio 2019 per farsi dare da bere e poter assumere un antidolorifico e la ragazza, senza saperlo, gli aveva versato il liquido contenuto in una bottiglia di plastica ritenendo che fosse acqua. Purtroppo per il giovane non era così e qualcuno ci aveva versato del detersivo. Da lì la denuncia e il processo. Al termine del quale però, il gip ha ritenuto che non esistesse da parte della ragazza il fattore psicologico.

