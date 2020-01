Raid vandalico contro al statua del Cristo morto: l'indignazione della città

Ultimo aggiornamento: 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grave atto di vandalismo si è verificato poche ore fa a Vernole, in provincia di Lecce , dove alcuni malviventi hanno danneggiato in maniera molto grave la statua del Cristo morto che si trova nella Chiesa della Visitazione.La statua manca di entrambi i piedi, staccati proprio dalla base e scaraventati in un angolo della cripta dove si trova la statua.Affranta e indignata la comunità del paese, che si trova fra Melendugno e Calimera e che, ora, attende l'esito delle indagini dei carabinieri per capire chi possa aver voluto rovinare il monumento religioso.