Il sindaco di Vernole annuncia le dimissioni in Consiglio

Il sindaco di Vernole Francesco Leo ha annunciato le proprie dimissioni in apertura della seduta consiliare di questa sera, poi sospesa.

«Prendo atto che i numeri sono importanti in politica», ha spiegato il primo cittadino che, incalzato, ha chiarito: «ho intenzione di dimettermi». Da tempo la sua maggioranza non poteva contare più su un gruppo coeso.

Eletto nel 2018 con due voti di scarto

Eletto nel 2018, dopo una vittoria per due voti di scarto sull'uscente Luca De Carlo, nel corso degli ultimi quattro anni il sindaco Leo aveva perso l'appoggio del vicesindaco Lucia Papa Pascali e dell'assessore Andrea Antonucci. Negli ultimi tempi erano emersi nuovi malumori: le ultime due sedute sono state aperte in parità con l'opposizione.

L'opposizione: «Una fine annunciata»

«Il sindaco di Vernole ha annunciato e messo a verbale che nei prossimi giorni ufficializzerà le dimissioni - conferma il gruppo consiliare di opposizione Punto e a Capo - .Si chiude così un periodo di 4 anni che ha visto questo territorio perdere tante occasioni di crescita, finanziamenti e sviluppo. Una fine annunciata dal primo giorno, perché quando una vittoria elettorale si basa solo su calcoli matematici e non su un'idea di crescita del territorio, non può produrre nulla di positivo. Attendiamo la comunicazione ufficiale che non può che essere la conferma di quanto dichiarato ufficialmente in Consiglio Comunale. Ora il Comune e i suoi cittadini sono pronti e determinati a voltare pagina, per riprendere ad inseguire i sogni che meritano».