Vernole, il parroco su Facebook: «Troppi 70mila euro per una festa patronale»

«Mi dicono che una festa patronale è costata 70mila euro. Mi chiedo se la "devozione" verso il Santo Patrono possa arrivare fino a tanto, oggigiorno. E propendo a pensare che un eccesso cosi fuori luogo, più che la pietà popolare, evidenzi un meccanismo psico-sociale che poco ha a che vedere con la Fede e con le indicazioni del magistero ecclesiastico».

APPROFONDIMENTI LA FESTA PATRONALE Lecce, torna la processione e, dopo due anni, riporta Sant'Oronzo in piazza

La riflessione del parroco su Facebook

Lo scrive su Facebook don Leonardo Giannone, parroco di Vernole, suscitando un'ondata di commenti (moltissimi sono di supporto, qualcuno più critico). Non è specificato quale sia la festa patronale in questione, sebbene si ipotizzi possa essere un evento recente, e realizzato nelle vicinanza dell'area in cui Giannone presta la sua opera. La questione affrontata è sicuramente "di principio". E parte dal raffronto fra il costo di alcune iniziative legate alla devozione, e il concetto più puro di devozione e di fede, messaggio per antonomasia che fa pensare a comportamenti di sobrietà e povertà.

Le reazioni

Si tratta di interpretazioni. Il post sul social ha generato reazioni di diverso tipo. C'è chi ritiene che il costo, 70mila euro, sia elevato per una festa patronale. Chi invece rileva, facendo riferimento al forte legame che le comunità hanno con le celebrazioni per i santi patroni, che alle spalle di manifestazioni di quel genere c'è sudore, fatica e tanto lavoro da remunerare. Non ci sono riferimenti precisi, come si diceva. Tuttavia il dibattito è stato (e resta) aperto.