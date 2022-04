Vernole, il sindaco Leo ritira le dimissioni: «Me lo chiedono i cittadini»

Il sindaco di Vernole Francesco Leo a sorpresa ritira le dimissioni presentate lo scorso 11 aprile. «Ho ceduto alle richieste dei cittadini che credevano in questa amministrazione» dichiara.

Il precedente: Il sindaco di Vernole annuncia le dimissioni in Consiglio

Leo non aveva più i numeri. Ieri la svolta



Le dimissioni erano state annunciate durante la seduta consiliare del 4 aprile e confermate ai giornali nei giorni successivi. Leo - eletto quattro anni fa con una lista civica - aveva spiegato di non avere più i numeri per andare avanti. Ieri una nuova decisione inaspettata: dimissioni ritirate in attesa dell’approvazione del bilancio. La palla passa ai consiglieri. «Sono arrivato a questa conclusione non certo per mantenere la poltrona - scrive Leo in un post pubblicato su Facebook - né per l’indennità che ricevo, ridotta ad un quarto, ma per le continue richieste dei cittadini che credevano in questa amministrazione. A breve il Consiglio dovrebbe approvare il rendiconto e la relazione della gestione 2021. Per l’approvazione del bilancio consuntivo è necessaria la maggioranza e se ciò non dovesse accadere sarà causa di scioglimento. In tale occasione - conclude - ogni consigliere sarà chiamato a dimostrare il proprio senso di responsabilità».

L'opposizione: Una pagliacciata



«Una pagliacciata» la definisce invece il gruppo di opposizione Punto e a Capo, accusando il sindaco di aver «preso in giro i cittadini e un intero territorio».