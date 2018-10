Vernole: portare e prendere libri, cosÃ¬ la biblioteca diventa comunitÃ 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come annunciato, è partito ieri sera il progetto della "Biblioteca di Comunità", varato dal movimento "Punto e a Capo", a Vernole. Gremita la sede di Tripoli, tra bambini, ragazzi e adulti, arrivati tutti a donare libri di qualsiasi tipo, dai romanzi moderni ai classici, dalla poesia alla prosa sino ai libri di fiabe per bambini e libri in lingua (per il momento sono eslusi i libri scolastici).Luca De Carlo, ex sindaco del Comune di Vernole e attuale capogruppo di minoranza proprio con "Punto e a capo", dice: "La BdC è un progetto che punta all'integrazione e alla socialità, rendendo partecipe ogni singolo cittadino che vorrà donare un libro o che vorrà consultarlo. Scambiare e donare come metodo di crescita comunitaria e modo per stare insieme. Tutti i libri donati saranno catalogati attraverso una meticolosa banca dati che permetterà quindi una maggiore interazione tra gli utenti che vivranno la Biblioteca di Comunità, utilizzabile anche come sala studio o lettura".De Carlo assicura che quello appena avviato è un progetto ambizioso, che non ha colori o appartenenze, e che punta ad unire singoli cittadini attorno ad una storia, ad un racconto e ad una pagina bianca. "La Biblioteca di Comunità nasce per questo e nasce per far sentire tutti protagonisti in un progetto che vuole nutrire cuore e mente".