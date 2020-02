Vento forte e rischio mareggiate: allerta meteo arancione. Chiusi i parchi della città

E' stato di allerta da mercoledì 5 febbraio e per le successive 24-30 ora. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse - allerta arancione - con forti raffiche di vento di tramontana e pericolo mareggiate sui litorali salentini.

Intanto il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini ha emesso un'ordinanza di chiusura, in seguito all’Allerta arancione per forti venti diramata dalla sezione Protezione civile della Regione Puglia, cautelativa della Villa comunale, del Parco di Belloluogo, del Campo Sportivo Montefusco e del Cimitero comunale a partire da questa sera martedì 4 febbraio dalle ore 21 e per le successive 24-36 ore. Ultimo aggiornamento: 20:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA