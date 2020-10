Raffiche di vento fino a 80 chilometri orari: scatta l'allerta arancione. Il Comune chiude parchi e cimitero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allerta meteo arancione, oggi e domani su l Salento : in particolare il vento proveniente dai quadranti meridionali inizia a spirare con velocità e forza crescenti. E dai 22-25 nodi del primo pomeriggio di sabato (44-50 chilometri orari) promette di intensificarsi con raffiche che, dalle 20 alle 22 di oggi sabato 3 ottobre, raggiungeranno anche i 40 nodi, cioè gli 80 chilometri orari.Per questo motivo la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione, dunque medio alta, per il vento. E il Comune di Lecce ha deciso, «in via precauzionale» di chiudere al pubblico a partire dalle 14 la Villa comunale, il Parco di Belloluogo, il Campo sportivo Montefusco (conosciuto come Coni) e il cimitero comunale.