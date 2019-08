Venti giorni di cantieri in centro Chiusure anche in viale Gallipoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Stefania DE CESARESi riparte con i cantieri in centro. Con l'incubo di ritrovarsi imbottigliati tra i lavori. Al via i ripristini del manto stradale su via Taranto e viale Gallipoli: il primo sarà chiuso, il secondo sarà in parte off-limits e percorribile in un solo senso di marcia. E da domani ruspe accese su viale Lo Re per il rifacimento della rete fognaria, con modifiche alla viabilità e novità per il trasporto pubblico e la sosta: il filobus si stacca e cambia strada mentre i permessi per il parcheggio saranno estesi in tutta la zona.Riparte così la stagione dei cantieri. Dopo lo stop estivo, e terminati i festeggiamenti patronali, in città si ritorna a lavorare sull'asfalto. Da oggi comincia la bitumazione su viale Gallipoli, una delle più importanti arterie cittadine che da mesi risulta difficile da percorrere in quanto piena di avvallamenti e dossi pericolosi per il transito dei veicoli. I mezzi meccanici lavoreranno sul tratto di strada che va dall'incrocio del bar Rosso e Nero e fino alla Questura e la carreggiata sarà chiusa al traffico. «Durante questi primi due giorni sarà riasfaltata la prima metà della strada - ha spiegato l'assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis - e i veicoli non potranno transitare sul lato interessato dai lavori, quello che corre parallelamente alla Camera di Commercio e al Catasto, in quanto la carreggiata sarà interdetta al traffico. Da lunedì si interverrà sul lato opposto e le operazioni dureranno circa quattro giorni. Anche in questo caso sono previste chiusure e deviazioni».Al via il ripristino della sede stradale di via Taranto dopo gli interventi per il passaggio dei cavi della fibra ottica. Secondo il cronoprogramma, le operazioni sarebbero dovute partire già da ieri ma l'ufficio Lavori pubblici, guidato dall'assessore al ramo Alessandro Delli Noci, ha deciso di far slittare gli interventi per venire incontro alle esigenze di tutti, in primis delle attività commerciali, durante i giorni di festa patronale. Nuovo asfalto anche su via di Valesio e via Di Vaste. Partirà da domani, invece, la seconda tranche di interventi per il rifacimento della rete fognaria su viale Lo Re.I lavori avranno una durata di 20 giorni e si concluderanno il 10 settembre, anche se le squadre di Aqp cercheranno di velocizzare le operazioni in modo da chiudere il cantiere in tempi brevi. All'interno dell'area cantiere è prevista la sospensione dell'alimentazione elettrica alla linea del filobus da parte di Sgm. I filobus, quindi, viaggeranno come normali autobus. Le linee subiranno alcune modifiche e la maggior parte dei mezzi pubblici sarà dirottata su via Costa e via Imperatore Adriano. Su via Cavour, così come nel primo tratto di viale Lo Re, sarà predisposto il divieto di sosta e fermata. Una decisione che ha creato qualche malumore tra i residenti della zona, preoccupati di dover gestire i disservizi legati alla perdita delle strisce blu. Per questo l'ufficio Traffico ha predisposto una soluzione alternativa: per tutta la durata delle operazioni, i pass per la sosta su via Cavour saranno validi anche per le zone limitrofe. I possessori di questi particolari permessi potranno parcheggiare intorno all'area cantiere, all'interno di sette vie tra cui via Don Minzoni e via Cavallotti.Le auto provenienti da viale XXV luglio e da viale Cavallotti (corsia interna) potranno imboccare via Cavour, la parallela di viale Lo Re, sino a piazza Italia oppure svoltare a destra su via Brunetti per accedere, oltrepassando viale Lo Re, nel centro storico. Di conseguenza, da via Brunetti, si potrà svoltare a sinistra per proseguire su viale Lo Re fino alla rotonda o girare all'incrocio delle Marcelline per andare su via Don Minzoni o viale Otranto.La svolta su via Cavour sarà permessa anche a chi arriva da via XXV Luglio perché le rastrelliere per i motoveicoli, smontate per favorire il passeggio durante la festa dei santi patroni, saranno rimontate solo a conclusione dei lavori.