Vendita di gasolio senza tasse: a processo 27 imprenditori

Venticinque imprenditori del settore agricolo, due del settore petrolifero ed altrettanti dipendenti a processo per difendersi dall'accusa di avere costituito una organizzazione per vendere e comprare il gasolio a prezzo agevolato per usi diversi da quelli agricoli. Prima udienza al via il 7 ottobre davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce. Lo ha stabilito il giudice per l'udienza preliminare, Giovanni Gallo, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Donatella Palumbo.Tutti, tranne che Mario Corvaglia, dovranno difendersi dall'accusa di associazione a delinquere finalizzata nel costituire e promuovere un sistema illegale dedito alla vendita ed alla destinazione del gasolio agricolo sottoposto ad aliquota agevolata, a persone non aventi diritto ed ad usi diversi, la testi dell'inchiesta condotta dal pubblico ministero Donatina Buffelli con i finanzieri della Compagnia di Gallipoli. Autotrazione e riscaldamento, soggetti a maggiore imposta. Trasformando in concreto di fatto il deposito della suddetta società (la Petrol Dr di Taviano) in un impianto di distribuzione stradale al dettaglio di carburante, rifornendo giornalmente un numero elevatissimo di veicoli che vi si recavano per il rifornimento.Loredana Duma ed Achille Frisari Tamborino sono indicati quali amministratori succedutisi alla guida della Petrol Dr. Artan Sheu dipendente di quella società e Luca Gaetani addetto al trasporto del carburante. Tutti gli altri imputati sono gli imprenditori agricoli che, secondo la prospettazione dell'accusa, ed anche questo che il processo dovrà eventualmente dimostrare - si sarebbero prestati a fare apparire regolari le cessioni di gasolio con annotazioni false sulle schede carburanti.Il processo riguarderà Loredana Duma, 53 anni, di Alliste; Achille Tamborrini-Frisari, 49 anni, di Maglie; Artan Sheu, 46 anni, albanese residente a Taviano; Marco Casarano, 45 anni, di Taviano; Luca Gaetani, 42 anni, di Taviano; Antonio Lannocca, 89 anni, di Racale; Antonio Lupo, 55 anni, di Taviano; Sandra Lupo, 42 anni, di Taviano; Maria Lupo, 74 anni, di Taviano; Vito Margarito, 81 anni, di Racale; Lucetta Molle, 50 anni, di Ugento; Antonio Mosticchio, 51 anni, di Taviano; Salvatore Nobile, 54 anni, di Racale; Sandro Olimpio, 49 anni, di Taviano; Fabrizio Panico, 44 anni, di Taviano; Antonia Pellegrino, 75 anni, di Racale; Domenico Pio, 65 anni, di Racale; Giovanni Rizzo, 51 anni, di Taviano; Tiziana Sabato, 43 anni, di Racale; Alessandro Schito, 36 anni, di Taviano; Mario Serra, 76 anni, di Taviano; Rocco Vita, 61 anni, di Taviano; Giovanni Giannelli, 41 anni, di Racale; Franco Macrì, 66 anni, di Taviano; Massimo Zecca, 61 anni, di Leverano; Raffaele Zecca, 91 anni, di Leverano; Pompeo Tunno, 41 anni, di Melissano; Gianfranco Manzo, 48 anni, di Racale; Luca Tunno, 34 anni, di Alliste; e Mario Corvaglia, 59 anni, di Racale.Sono difesi, fra gli altri, dagli avvocati Biagio Palamà, Massimo Fasano, Francesco Fasano, Massimo Mercurio, Sandro Lezzi, Mario Petrachi, Giuseppe Pellegrino e Vincenzo Pennetta.