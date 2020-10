Mago della truffa sul web: per tre anni non potrà usare la rete

Da una decina d'anni aveva imbastito il business delle truffe sul web. Un uomo di 44 anni è stato sottoposto dalla polizia alla misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e il divieto di possedere o utilizzare sia i pc che i telefoni cellulari. Di truffe, nel corso degli anni, ne aveva commesse a decine. L'ultima in ordine di tempo? Aveva venduto per 368 euro 200 substrati di funghi cardoncelli. Naturalmente, però, dopo aver incassato il denaro, aveva fatto perdere le proprie tracce. Un copione ripetuto tante e tante volte per vedere - fittiziamente, sempre sui siti di e-commerce - oggetti e prodotti più vari.

L'uomo, infatti, era stato già più volte condannato ed anche detenuto per lo stesso tipo di reato: era conosciuto agli utenti del world wide web come il mago delle truffe.

Il Tribunale di Lecce ora ha infatti accolto la proposta della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce di applicazione di una misura di prevenzione personale, con il divieto di utilizzare telefoni e connessioni internet per tre anni, nei suoi confronti.

In un decennio, l'uomo aveva praticamente piazzato di tutto: da pezzi di ricambio per motocicli d'epoca a moderni oggetti di elettronica, e, una volta contattato dal potenziale acquirente, riusciva con una trattativa privata,a farsi accreditare il corrispettivo pagamento, per poi rendersi irreperibile, senza mai recapitare la merce ai clienti.

Le indagini effettuate da varie Sezioni della Polizia Postale dislocate in tutto il territorio italiano, a seguito delle innumerevoli denunce sporte dalle vittime dei raggiri, hanno consentito di individuare il responsabile di queste truffe.

A seguito dell'ultima denuncia il Questore Andrea Valentino ha proposto la misura per impedire al truffatore seriale di agire ancora. Tale esigenza è stata recepita dal presidente del Tribunale di Lecce Seconda Sezione Penale, Pietro Baffa che ha emesso il provvedimento.

