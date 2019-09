Velostazione, si parte. Aggiudicata la gara: posto per 120 bici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 100 posteggi videosorvegliati per le biciclette a due passi dalla stazione. È stata aggiudicata ieri mattina la gara d'appalto per la realizzazione della Velostazione cittadina, il grande parcheggio destinato alla custodia, noleggio e manutenzione dei mezzi a due ruote e che sorgerà all'interno dell'immobile comunale di via Codacci Pisanelli.«Sono stati aggiudicati alle ditte Arfatech e Pentasystem i lavori per la realizzazione della Velostazione, per un importo pari a 270.000 euro e con un ribasso del 31,93% - ha annunciato l'assessore alla Mobilità urbana sostenibile Marco De Matteis -. L'iter amministrativo prevede dei tempi per la redazione della determina di aggiudicazione, la stipula della polizza e la successiva contrattualizzazione. Dopo aver effettuato in estate le opere di messa in sicurezza del solaio, ora si passerà alla fase finale. Ci auguriamo di poter partire con l'avvio del cantiere entro la fine dell'anno».Entro il 2020, quindi, anche Lecce - così come Bari - avrà la sua Velostazione, un luogo dedicato agli appassionati delle due ruote e dove si potrà lasciare la bicicletta in sicurezza, noleggiarne una o ripararla in caso di necessità. Approvato a febbraio dello scorso anno, il progetto prevede la trasformazione dello stabile di via Codacci Pisanelli. L'immobile, trasferito anni fa dalla Rete Ferroviaria Italiana al patrimonio del Comune e rimasto fino a oggi in stato di abbandono, è stato oggetto nei mesi scorsi di alcuni interventi strutturali e adesso si prepara a cambiare volto. Una volta avviato il cantiere ci vorranno 6 mesi per la realizzazione dell'opera, ovvero 182 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.Lo stabile ospiterà 124 stalli, più due per la ricarica delle bici elettriche. Sono previsti servizi igienici dotati di doccia, wc e spogliatoi con armadietti ad hoc per chi avrà bisogno di lasciare i propri effetti personali nella struttura prima di partire o una volta arrivato in città. Previsti anche dei box per la custodia dei mezzi pieghevoli. Lo stabile sarà dotato di un impianto fotovoltaico a basso impatto ambientale, posto sul tetto per la fornitura di energia alle biciclette elettriche, e di uno di videosorveglianza. Una parte degli stalli sarà riservata per i mezzi a noleggio. È inoltre previsto un piccolo ufficio per informazioni e pratiche amministrative e un angolo dedicato alla riparazione fai da te delle due ruote.Gli utenti registrati saranno forniti di una chiave elettronica utilizzabile con smartphone per l'apertura delle porte automatiche e per il riconoscimento. Inoltre sarà attivato un servizio di assistenza da remoto anche negli orari di assenza del personale da parte degli operatori distaccati presso gli uffici comunali.La gestione del parcheggio sarà affidata a una cooperativa sociale, individuata con avviso pubblico, che avrà il compito di portare avanti tutte le attività di deposito, noleggio, e manutenzione delle biciclette sul territorio comunale per un periodo minimo non inferiore a 5 anni. Cofinanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del P.O.R. Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.4 (Avviso pubblico di selezione di interventi per la realizzazione di velostazioni all'interno o in prossimità di stazioni ferroviarie), il progetto è stato finanziato con un investimento complessivo di 320mila euro, di cui 50mila messi sul piatto da Palazzo Carafa e i restanti 270 a carico dell'ente di via Capruzzi.