Veliero si incaglia sugli scogli: ​sbarcano 18 migranti curdi. Preso lo scafista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Santa Cesarea Terme, poco dopo la mezzanotte di ieri, si é incagliato sugli scogli un veliero che trasportava circa 18 migranti di nazionalità curda.I 18 sono fuggiti a piedi. Dopo l'intervento dei militari della Compagnia Carabinieri di Maglie e delle pattuglie che stavano svolgendo un servizio antidroga in una nota discoteca del posto, sono state bloccate due persone, un curdo e un turco. Quest'ultimo è risultato, poi, essere lo scafista ed è stato arrestato.La Capitaneria di Porto ha successivamente rintracciato sei persone, verosimilmente curde, tra cui una donna e due minori, che saranno ora ascoltati per capire cosa sia accaduto. Non si segnalano dispersi.