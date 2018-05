Veliero carico di migranti intercettato a Leuca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’imbarcazione è stata intercettata, intorno alla mezzanotte di sabato da una vedetta del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, al largo del porto di Santa Maria di Leuca (LE), in acque territoriali.Intercettato il veliero, i finanzieri decidevano di procedere al controllo insospettiti per la singolare navigazione notturna dell’imbarcazione che dirigeva, verso la costa, a luci spente e priva dei segni identificativi, quali la targa e il nominativo.Durante il controllo i militari salivano a bordo accertando la presenza di numerosi migranti stipati sottocoperta.Il veliero monoalbero, della lunghezza di circa 8 metri, di colore bianco, battente bandiera belga, veniva condotto presso il porto di Gallipoli, e sottoposto a sequestro.In banchina, era già pronto il dispositivo di accoglienza, anche sanitario predisposto dal Piano Prefettizio e attivato a cura del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, in coordinamento con la locale Prefettura e Questura.I 15 migranti di nazionalità dichiarata iraniana e irachena sono stati condotti presso il locale Centro d’accoglienza “Don Tonino Bello” di Otranto. All’esito degli approfondimenti di polizia giudiziaria, svolti congiuntamente dai militari della Sezione Operativa Navale di Gallipoli e dal “pool antimmigrazione investigativo interforze” istituito dalla Procura della Repubblica di Lecce e coordinato dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce, lo skipper, N. M. di 35 anni, di nazionalità romena, veniva arrestato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.L’operazione aeronavale della scorsa notte, condotta dalle unità aeronavali delle Fiamme Gialle, è l’ulteriore conferma dell’efficienza del dispositivo di presidio marittimo messo in atto dalla Guardia di Finanza quale “polizia del mare”, a contrasto dei traffici illeciti rivolti verso le coste nazionali e dell’Unione Europea.