Veliero alla deriva, rintracciati 75 migranti iracheni nel Basso Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati rintracciati nella tarda mattinata che, in gruppi, si aggiravano tra Corsano e Tiggiano. Erano sbarcati da poco sulle coste salentine 75 migranti (di cui 18 minori) tutti di nazionalità irachena.Non appena scattato l'allrme, sul posto sono giunti i carabinieri e i volontari della Croce Rossa, mentre i militari della Capitaneria di Porto hanno avviato le ricerche via mare.I 75 migranti, tutti in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza don Tonino Bello di Otranto per le procedure di identificazione, mentre il veliero a bordo del quale sono arrivati nel Salento è stato recuperato allla deriva al largo di Leuca. Indagini in corso per individuare gli scafisti.