Crac Velialpol, arrestato l'ex commercialista della società di vigilanza

Gli Agenti della Squadra Mobile di Lecce hanno tratto in arresto Pasquale Pino, 70 anni, di Lecce, il commercialista ritenuto fra i responsabili del fallimento della Velialpol, agenzia di vigilanza. L'uomo dovrà espiare la pena residua complessiva di 4 anni e 7 mesi e 10 giorni di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta come stabilito dalla Procura della Repubblica di Lecce - Ufficio Esecuzioni Penali.



Il crac, che avvenne nel 2016, portò agli arresti domiciliari anche per i fratelli Piero e Giovanni Palma, rispettivamente amministratore di diritto e amministratore di fatto della società. Ultimo aggiornamento: 12:24