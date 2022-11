Due vigili aggrediti da un abusivo durante i controlli al mercato rionale: denunciato

Due vigili del comando di polizia municipale di Veglie, guidato dal comandante Massimiliano Leo, sono stati aggrediti da un abusivo, poi denunciato, mentre espletavano il loro consueto servizio presso il locale mercato rionale che si svolge negli spazi antistanti il palazzetto dello sport di via Pirandello, nella zona a nord del comune nord salentino, precisamente nei pressi della strada provinciale per Salice salentino.

Cosa e successo

Mentre i due agenti effettuavano le loro mansioni di rito, regolamentazione del traffico urbano e controlli legati ai posteggi del mercato, alla presenza di diversi cittadini intenti ad effettuare i loro acquisti quotidiani si è riscontrato un grave ed increscioso episodio di violenza, che purtroppo li ha visti loro malgrado protagonisti. Infatti proprio nel corso della visita alle attività commerciali ambulanti che esponevano sulle bancarelle le loro merci, i due agenti di polizia locale avevano invitato più volte un commerciante abusivo, a lasciare il posto che occupava illegalmente; invitandolo peraltro a provvedere a regolarizzare la sua posizione se voleva continuare ad esporre e vendere la sua merce.

È qui che purtroppo si è registrata la reazione del venditore, che alle richieste dei pubblici ufficiali ha risposto, così come denunciato dagli stessi agenti, dapprima aggredendoli e successivamente provando addirittura ad investirli con il suo furgone. Un fatto grave, che grazie al cielo non ha avuto alcuna conseguenza fisica per i due vigili, ma che come ovvio che fosse, considerando soprattutto il luogo in cui è avvenuta la storia e la presenza di tanti avventori, ha fatto il giro del paese che ha commentato stigmatizzando i comportamenti del commerciante abusivo.



Nelle scorse ore poi netta è stata la presa di posizione e la solidarietà espressa sia del sindaco di Veglie Claudio Paladini e dalla sua amministrazione comunale, sia da parte dei consiglieri di minoranza che hanno diffuso una nota. «L'episodio grave registrato in occasione dei controlli operati dalla polizia municipale, al mercato rionale di Veglie, è un segnale grave e di grande preoccupazione. Esprimiamo per questo la più totale solidarietà agli agenti coinvolti in violente colluttazioni, a sostegno delle regole e dell'ordine necessari all'interno di una comunità - affermano Luigi Spagnolo, Angelo Cipolla, Giovanni Carlà, Giuseppe Landolfo, Fernando Fai -. Quanto avvenuto dimostra la necessità di un controllo capillare del tessuto urbano da parte delle forze di polizia, in grado di mettere in sicurezza ogni attività che si svolge all'interno del nostro territorio. Si tratta di prevenire situazioni d'illegalità. Ci auguriamo che quanto avvenuto produca un confronto istituzionale che coinvolga il prefetto di Lecce, perché i nostri territori siano sicuri e controllati in maniera costante ed efficace».



© RIPRODUZIONE RISERVATA