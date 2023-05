Salento, corriere della droga fugge per le vie del centro, investito anche agente in borghese: arrestato

Cerca di scappare in auto dalla Polizia, getta la droga fuori dal finestrino e finisce anche per investire un agente in borghese. È accaduto ieri pomeriggio a Veglie, in provincia di Lecce. Un 40enne di Campi Salentina, dopo un inseguimento, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Nardò in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (1,6 kg tra hashish e marijuana), resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dolose a pubblico ufficiale. Si trova ora nel carcere di Lecce.

L'inseguimento

Insospettiti da un furgone di un corriere espresso che correva ad alta velocità nel centro cittadino, gli agenti hanno cominciato a inseguirlo.

Il conducente, appena si è accorto dell'arrivo delle pattuglie, non si è fermato, anzi ha aumentato la velocità, cercando di mettersi in fuga. Il 40enne, durante le sue manovre pericolose, ha investito anche uno degli agenti in borghese.

La corsa è proseguita per le strade del paese, in un orario in cui è presente molto traffico. L'uomo, sempre a grande velocità, si è poi disfatto di una sacca di colore bianco, gettandola dal finestrino. L'inseguimento non è finito a Veglie. È poi andato fuori dalle vie del paese, sulla provinciale per Carmiano, fino a che è stata interrotta dalla pattuglia, più volte speronata dal 40enne a bordo del corriere.