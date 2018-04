Veglie, colpo al bancomat: via col bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo furto ai danni dei bancomat della provincia di Lecce. La scorsa notte, i malviventi sono entrati in azione a Veglie ed hanno preso di mira la Banca di Credito Cooperativo.Dopo avere fatto saltare per aria lo sportello automatico, i ladri hanno allungato le mani sui soldi in esso contenuti, per poi dileguarsi a forte velocità. Intercettati dalle guardie giurate della Velialpol, i malviventi sono però riusciti a seminare i vigilantes. Il bottino è in fase di quantificazione. Le indagini sono affidate ai carabinieri.