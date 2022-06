Salento, ecco cosa succede quando l'avviso del Comune viene ignorato

Non è un fotomontaggio e neppure una fake news. È tutto vero è tutto reale ed è accaduto a Veglie, paese in provincia di Lecce, precisamente in via Garibaldi in via Giuseppe Garibaldi.

I fatti, accaduti sotto gli occhi attoniti, il caso di ribadirlo, di decine di residenti e di tanti curiosi che hanno affollato la strada, una volta che la foto sono volate da cellulare in cellulare, sono ormai belli e chiariti ed a dire dei bene informati non meriterebbero ormai più nessuno approfondimento perché abbastanza acclarati.

La misteriosa Punto blu



In tutto il paese Nord Salentino in queste settimana si stanno eseguendo i lavori di sostituzione e/o costruzione delle condotte di rete idrica di AQP. Una volta terminati i lavori di scavo, come da capitolato d'appalto, l'azienda aggiudicataria deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi mediante stesura di tappetino bituminoso. Proprio quello che è accaduto in via Garibaldi, con un piccolo particolare però, chi l'ha fatto è stato steso in tutta la strada tranne un pezzo in cui vi era parcheggiata una Punto blu. Con ogni probabilità è stato a più riprese richiesta il suo spostamento, cosa che non è avvenuta. E con ogni probabilità l'azienda stanca di attendere ha bitumato tutta la strada tranne il pezzo in cui la parcheggiata l'auto scatenando l'ironia social, come era ovvio che fosse.

Dei fatti è stata informata l'amministrazione comunale e la polizia locale e non è escluso che nelle prossime ore, si possa rimediare ad un un'opera pubblica non proprio a regola d'arte ma sicuramente curiosa e che sta facendo tanto discutere in paese ed un po' ovunque.