Salento, fuoco nelle campagne d'ulivi: le fiamme lambiscono la provinciale. Paura fra gli automobilisti

Un incendio di grosse dimensioni è in corso a Ugento, sulla provinciale che collega il paese del Salento a Racale, a ridosso della zona industriale. Le fiamme hanno invaso un campo incolto e hanno pericolosamente raggiunto il ciglio della strada, con disagi e pericolo per il traffico.

Non è la prima volta che i terreni ai margini della Ugento-Racale sono teatro di incendi: nei giorni scorsi, nella zona altri roghi hanno distrutto numerosi ulivi già divorati dalla Xylella.

