Vandali al palazzetto dello sport: arredi e vetrate distrutti

Ultimo aggiornamento: 09:52

Vetrate in frantumi, porte scardinate, le sedute in plastica riservate agli spettatori spaccate, i sanitari dei bagni distrutti, muri imbrattati con gli spray e gli ingressi di accesso all’edificio, che erano stati murati un po’ di tempo fa, sono stati letteralmente sfondati. È lo stato in cui versa stamattina il palazzetto dello sport di Surbo, nel Salento , preso di mira, probabilmente la scorsa notte dai vandali.Uno scempio che si è palesato questa mattina agli occhi di alcuni surbini che hanno dato l’allarme avvisando gli agenti della polizia locale e i commissari che dovranno, nelle prossime ore, valutare i danni di un bene importante sottratto alla comunità.Ora si cercherà di capire, dopo un primo sopralluogo, da dove siano potuti entrare e se siano o meno presenti telecamere in zona: potrebbero avere immortalato i responsabili. Non molto tempo fa, dopo il commissariamento del comune, era stato dato mandato ad un imprenditore del posto di murare tutti gli accessi all’edificio per evitare che qualcuno bivaccasse all’interno o provocasse danni. Purtroppo non è bastato.