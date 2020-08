Vandali in azione al mare: niente parcheggio e per farsi spazio rompono a calci i paletti della sosta

Niente parcheggi a ridosso della scogliera di Porto Badisco, ma non si danno per vinti. E per fare spazio all'auto, tre giovani prendono a calci uno dei dissuarori di sosta sul ciglio della strada provinciale che conduce nella località balneare a pochi chilometri da Otranto.



"Impresa" che i tre vandali, tutti dal marcato accento salentino, hanno pensato bene di immortale con il cellulare. E il video in poche ore è finito in rete e sui social, pubblicato sulle pagine Instagram di "Danni Celebrali" e "Deep Otranto".

Immagini inequivocabili in cui si vede il trio in azione: un giovane intento a rompere e piergare il paletto sul ciglio della strada, il secondo a fare da"palo" e avvisare del passaggio o della presenza di altre macchine. Il terzo, infine, a riprendere tutta la scena tra le risate commentando: «Ecco come trovare un parcheggio»

