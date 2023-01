Vandali in azione a Lequile, duro post del sindaco: «Chi sa denunci»

Ennesimo atto di vandalismo a Lequile nelle scorse ore. L'ultimo episodio ieri sera, quando ignoti hanno tentato di incendiare nel rione Paladini dei tappeti elastici ignifughi. "Delusione, rabbia e rammarico! Chi sa parli e collabori" è la denuncia del sindaco Vincenzo Carlà.

Il post del sindaco



"A turno - si legge in un post - alcuni emeriti imbecilli, imbrattano muri, rompono cestini, fontane, panchine, giostrine e via dicendo. Chiunque abbia notizie in merito o abbia visto qualcosa faccia immediatamente denuncia o mi contatti personalmente. Le forze dell'ordine sono già sulle loro tracce. Se iniziassimo a punire i figli per le cose sbagliate fatte a scuola e nella società e la smettessimo di rimproverare gli insegnanti e gli educatori in genere, avremmo meno delinquenti e maleducati in futuro", conclude il sindaco Carlà.