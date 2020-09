Ripresi dalle telecamere: stretta sui vandali che deturpano la chiesetta del '500

Questa volta le telecamere hanno colpito nel segno: sono infatti in via di identificazione i tre che qualche settimana fa si sono resi responsabili di uno scempio molto grave ai danni della chiesetta cinquecentesca che si trova nelle campagne di Montesardo frazione di Alessano. A incastrarli sono state infatti le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tre persone intente a scrivere frasi in italiano, tedesco e inglese incuranti del valore del bene storico. I tre sono in corso di identificazione da parte dei carabinieri e per loro scatterà la denuncia per danneggiamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA