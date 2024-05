Vandali in azione nella sede Pd di Noha: scritte offensive sui muri

Atto vandalico all'interno della sede Pd di Noha, frazione di Galatina. Ignoti avrebbero agito ieri sera, poco prima delle 23, sfruttando la porta lasciata aperta della sezione in questi giorni di campagna elettorale per le Europee. Sul muro interno la scritta nera impressa probabilmente con pennarello "Meglio leghista che comunista fr*c*o”.

La denuncia sull'episodio, fatta emergere anche a mezzo social, è del segretario di sezione Michele Scalese. «Si sa che la vita di un segretario di un piccolo circolo del Pd come quello di Noha in piena campagna elettorale - ha scritto Scalese - è costantemente occupata dalle elezioni. Si sa anche che magari, mentre passeggi per le vie di Noha, entri nel tuo circolo nonostante siano le 11 di sera passate perché hai i “santini” da prendere e gli altri manifesti da attaccare.

Si chiama militanza. E così nelle stanze del Circolo Pd “G. De Benedetto” - Noha ti trovi davanti questa scritta, un atto vandalico che non ha eguali. Si attacca non solo l’aspetto politico ma anche e soprattutto l’umanità di un individuo che sia il Segretario, un militante o un cittadino. Io ho le spalle larghe, so che la mia vita è un costante atto di Verità e una continua attenzione a chi è ad un passo da me. So anche che fare politica oggi è un’impresa ardua. Ma è questa la realtà che vogliamo lasciare ai nostri giovani? Dietro quel “fro*” si nasconde l’odio di chi non vede oltre il proprio naso. Dietro quel “fro**” ci sono tante vite che hanno paura».

La solidarietà a Scalese

Il gesto, su cui indagano le forze dell'ordine per far luce sui responsabili, diffuso sul web ha raccolto in breve l'indignazione di diversi esponenenti politici, tra cui il presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva, che hanno voluto esprimere solidarietà anche a Scalese. «Un fatto vergognoso - ha scritto Minerva - che impone a tutti noi la massima attenzione. Quanto accaduto nella sede del Partito Democratico di Noha, con la comparsa di scritte discriminatorie sulle pareti, è un gesto vile da condannare senza se e senza ma. Solidarietà a Michele Scalese e a tutti i militanti del circolo, dunque. Alle Istituzioni, poi, il compito di lavorare sul rafforzamento della cultura del rispetto. È semplicemente amore, uno dei sentimenti più belli e puri che esistano. E che sia fra un uomo e una donna, o fra due uomini o due donne poco importa».

Vicinanza al segretario del circolo Pd di Noha, espressa anche dai soci e dalla segreteria regionale del partito. «Esprimo la mia solidarietà politica e umana al Segretario, Michele Scalese, e ai compagni del circolo del PD di Noha, per aver subito, nella giornata di ieri, un grave atto di squadrismo politico. È intollerabile che, nel 2024, ci siano atteggiamenti di matrice fascista, antidemocratica e omofoba nei confronti di un dirigente e di una sezione di un partito democratico. La scritta sui muri della "storica" sezione del Partito Democratico di Noha, che è stata per lunghi decenni presidio di democrazia e di diritti per tutto il territorio - ha commentato Piconese - è un atto di violenza politica che ci riporta drammaticamente nel periodio più buio della storia di questo paese e che, al contempo, ci fa riflettere su quanto sia oggi avvelenato il clima politico in Italia da parte delle forze politiche più reazionarie della destra italiana. Deve giungere a questo gravissimo atto di squadrismo politico, subito dal Segretario del circolo di Noha, una risposta democratica e di civiltà da parte dei partiti, dei movimenti e delle istituzioni democratiche. È giunta l'ora di resistere e di combattere ogni forma di violenza e di intolleranza: in nome della Costituzione repubblicana e antifascista».